“G.Saray, Kalecisini Açıkladı: G.Güvenç”

FERNANDO MUSLERA’NIN AYRILIĞI BELLİ OLDU

Uzun yıllar boyunca Galatasaray’ın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın takımdan ayrılması kesinleşti. Sarı-kırmızılı takım, Muslera’nın ayrılığından sonra, taraftarların merak ettiği kaleci durumu üzerinde duruyor. Muslera’nın takımdan gidişinin ardından, yeni sezonda ikinci kaleci olarak görev yapmaya devam edecek olan Günay Güvenç’in takımda kalacağı bilgisi paylaşıldı.

GÜVENÇ’İN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, Günay Güvenç’in 2026’da sona erecek sözleşmesini 2027 yılına uzatmayı planlıyor ancak birinci kaleci arayışları da başlamış durumda. Şampiyon Galatasaray’da Muslera’nın ayrılığının ardından kimin kaleye geçeceği merakla bekleniyor. Bu bağlamda, teknik direktör Okan Buruk’tan da bir açıklama geldi.