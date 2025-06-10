G4 İle 4 Kişi Sınır Dışı Oldu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gemideki Türk vatandaşları dün akşam saatlerinde karaya ulaştı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, bu sabaha karşı vatandaşlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler yardımın sağlandığı belirtilirken, sürecin detayları hakkında Türk vatandaşlarının ailelerinin de bilgilendirildiği ifade edildi. Gemide toplam 12 kişi bulunuyordu.

ÖZGÜRLÜK FILOSU KOALİSYONU’NUN MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı aşarak bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla son bir misyon düzenledi. Bu çerçevede, 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze yönüne hareket etmişti. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl bir tutum sergileyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. Ancak İsrail ordusu, dün Gazze’ye özgürlük sağlama amaçlı bu gemiye müdahalede bulundu.

GEMİDEKİLERDEN BAZILARI

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi ile beraber İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail basınında çıkan bazı haberlere göre, Greta dahil toplam dört kişi sınır dışı edilmeyi kabul etti.