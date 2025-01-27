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Gabriel Sara İlk 11’e Dönüyor

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GABRIEL SARA’DAN GELEN İYİ HABERLER

Galatasaray’ın en değerli oyuncularından biri olan Gabriel Sara’dan müjdeli bir haber geldi. Sakatlık nedeniyle Süper Lig’deki Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarında yer alamayan ve Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev mücadelesinden de uzak kalan Sara, takıma döndü. Manisa’daki Konyaspor karşısında 80. dakikada oyuna alınan Sara, böylece yeniden formasına kavuşmuş oldu.

İLK 11’E DÖNÜYOR

Fanatik’in aktardığına göre Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, kendini oldukça iyi hissediyor. Kritik bir mücadele olan Ajax deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Bu sezon başında takıma katılan Sara, Galatasaray formasıyla toplam 26 karşılaşmada görev alarak 2 gol atıp 7 asist yaptı.

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