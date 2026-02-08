Galata Köprüsü’nde Balıkçıya Şok Eden Müdahale

İSTANBUL’DA BALIK AVINA ŞAŞIRTAN SALDIRI

İstanbul’da sabah saatlerinde 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, Galata Köprüsü’nde oltasını denize bırakıp balık avına çıktı. Öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakalayan Gökçebay, bir süre sonra yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kadınla karşılaştı. Kadın, Gökçebay’ın tuttuğu balıkları satın almak istediğini belirtti, fakat ardından beklenmedik bir hareketle Gökçebay’ın balık dolu kovasını alarak içindeki balıkları denize boşalttı.

Tepkilerin Artışı

Olayın ardından neye uğradığını şaşıran balıkçı, saatlerce emek verdiği balıkların bir anda yok edilmesine karşı tepki gösterdi ve iki kişi arasında gergin bir diyalog başladı. Kadın, “Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin.” diyerek savunma yaptı. Gökçebay’ın itirazlarına ise “Sana bir tane koyarım.” şeklinde karşılık vererek gerginliği artırdı.

Kaçış Anı

Kadın, satın alacağını vaat ettiği balıkların parasını “Param yok” diyerek ödemeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların artan tepkileri üzerine hızla olay yerinden uzaklaştı.