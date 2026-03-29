Galata Kulesi’nin Tapusu Hakkında Karar Verildi

GALATA KULESİ’NDE MÜLKİYET TARTIŞMALARI SONUÇLANDI

İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi’nin mülkiyet sorunlarına ilişkin açılan dava sonuçlandı. İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tapu iptali ve tescil isteği reddedildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Bu gelişmeyi duyuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden, “Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Tapu, kadastro ve arşiv belgeleri; Galata Kulesi’nin Kule-i Zemin Vakfı’na ait olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.” şeklinde bir ifade de yer aldı. Müdürlük, bu kararla birlikte Galata Kulesi’ne yönelik hukuki sürecin kesinlik kazandığını belirtti.

GALATA KULESİ’NİN GEÇMİŞİ VE DAVANIN SEBEBİ

Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi, 2019 yılında Vakıflar Kanunu çerçevesinde Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada kulenin belediye adına tescili talep edildi. Ancak mahkeme bu talebi reddederek, kule üzerindeki mülkiyet tartışmalarına son noktayı koydu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

