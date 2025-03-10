Galatasaray’a Kötü Haber: Ahmed Kutucu Cezalı

GALATASARAY’IN ALANYASPOR GALİBİYETİ

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1-0 geriye düştüğü bu mücadelede rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

AHMAD KUTUCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, sarı kart sınırında bulunuyordu. Ahmed, maçta yedek olarak başlayıp Osimhen’in yerine oyuna dahil olduktan sonra müsabakanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle Ahmed Kutucu, önümüzdeki hafta İstanbul’da gerçekleşecek olan Antalyaspor mücadelesinde oynayamayacak.