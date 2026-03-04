Güven Hokna’nın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Usta Oyuncu GÜVEN HOKNA Ekranlardan Uzak, Sosyal Medyada Gündemde

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki unutulmaz performanslarıyla akıllarda yer eden Güven Hokna, uzunca bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Zaman zaman ödül törenlerinde görünerek hayranlarıyla buluşan Hokna, şimdi de yeni görüntüsü ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

UZUN SÜREDİR SAĞLIKLI YAŞAM DÖNEMİNDE

79 yaşındaki oyuncunun verdiği kilolar, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Güven Hokna’nın sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı neşeli anlar büyük ilgi gördü. Usta sanatçının keyfi yerinde görünmesi, hayranlarından olumlu tepkiler aldı.