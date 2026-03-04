Hürmüz Boğazı’nda Petrol Tankerlerine Saldırı Gerçekleşti

YARIM RESMİ AJANS, HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISINI YENİLEDİ

Yarı resmi ajansın, Devrim Muhafızları Ordusu’na dayandırdığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusundaki endişelerin tekrar dile getirildiği kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 10’DAN FAZLA PETROL TANKERİ VURULDU

Yapılan uyarılara rağmen, bu talimatları göz ardı eden 10’dan fazla petrol tankerinin farklı mühimmatlarla hedef alındığı ve bu nedenle kullanılamaz duruma geldiği bildirildi. Haberde, Hürmüz Boğazı’nın çatışma koşulları altında olduğu ve füze ya da kayıtsız insansız hava araçlarının gemilere zarar verme ihtimalinin bulunduğu, bu yüzden gemilerin bu bölgeden geçiş yapmamaları gerektiği ifade edildi.

İRAN DONANMASI, GEÇİŞLERİN KAPANDIĞINI DUYURDU

İran donanması, ABD ve İsrail’in saldırıları dolayısıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin durdurulduğunu açıklamıştı.