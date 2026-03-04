Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

akaryakit-fiyatlari-icin-tasarruf-yontemleri-rehberi

Dünya genelinde yaşanan akaryakıt fiyat yükselişi, Türkiye’deki sürücüleri de zor durumda bırakıyor. Litre fiyatlarının 45 TL’yi geçtiği bu dönemde, araç sahipleri yakıt tüketimini azaltmanın yollarını araştırıyor. Uzmanlar, doğru sürüş tekniklerini benimseyenlerin, yakıt konusunda önemli tasarruf yapabildiğini ifade ediyor. Hatta bazı sürücüler, bu yöntemler sayesinde yakıt tüketimlerini yarıdan fazla azalttıklarını belirtiyor.

HIZ SABİTLEYİCİ KULLANIMI YAKIT TASARRUFUNU ARTIRIYOR

Yakıt tasarrufu denilince ilk akla gelen konulardan biri hız kontrolü oluyor. Uzmanlar, şehirlerarası yollarda 90 kilometre hızın yakıt tüketimi açısından ideal bir seviye olduğunu aktarıyor. Bu hızda seyahat eden bir aracın, 100 kilometrede ortalama 6-7 litre yakıt tüketeceği, 120-130 kilometre hızlara ulaşıldığında ise bu rakamın 10-11 litreye çıkabileceği ifade ediliyor. Hız arttıkça hava direncinin de arttığı, bunun sonucunda motorun daha fazla çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Hız sabitleyici sistemleri bulunan araçlar, bu noktada avantaj sağlıyor. Uzun yolculuklarda sabit bir hızda seyretmek, yakıt tüketimini belirgin şekilde azaltabiliyor. Ayrıca sürücülerin ani hızlanmalardan kaçınması gerektiği, zira bu durumun motoru zorlayarak yakıtın hızla tükenmesine yol açtığı vurgulanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

İngiltere'de yetkililer, bahçelerinde karga gören vatandaşları uyardı. Azalan karga populasyonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Gündem

Güven Hokna’nın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaprak Dökümü dizisindeki Hayriye karakteriyle hatırlanan Güven Hokna, uzun süre sonra paylaştığı son görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Zayıflığı gözlerden kaçmadı.
Gündem

Sadettin Saran Tedesco İle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme üzerine teknik direktör Tedesco eleştiriliyor. Başkan Saran, durumu değerlendirmek için yönetim toplantısı düzenleyecek. Oyuncu değişiklikleri tartışma konusu.
Gündem

Hurda Araç Teşviki Yasası İçin Son Gelişmeler

25 yaş üstü araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya verip ÖTV'siz yeni araç almak için teşviklerin durumunu merakla takip ediyor. Teşviklerle ilgili gelişmeler bekleniyor.
Gündem

İslam Memiş’in Altın Piyasası İçin 2026 Uyarısı

Altın ve petrol piyasalarında yoğun dalgalanmalar sürerken, uzmanlar yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Özellikle kaldıraçlı işlemler ve fırsatçı alımlara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.