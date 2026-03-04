Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

Dünya genelinde yaşanan akaryakıt fiyat yükselişi, Türkiye’deki sürücüleri de zor durumda bırakıyor. Litre fiyatlarının 45 TL’yi geçtiği bu dönemde, araç sahipleri yakıt tüketimini azaltmanın yollarını araştırıyor. Uzmanlar, doğru sürüş tekniklerini benimseyenlerin, yakıt konusunda önemli tasarruf yapabildiğini ifade ediyor. Hatta bazı sürücüler, bu yöntemler sayesinde yakıt tüketimlerini yarıdan fazla azalttıklarını belirtiyor.

HIZ SABİTLEYİCİ KULLANIMI YAKIT TASARRUFUNU ARTIRIYOR

Yakıt tasarrufu denilince ilk akla gelen konulardan biri hız kontrolü oluyor. Uzmanlar, şehirlerarası yollarda 90 kilometre hızın yakıt tüketimi açısından ideal bir seviye olduğunu aktarıyor. Bu hızda seyahat eden bir aracın, 100 kilometrede ortalama 6-7 litre yakıt tüketeceği, 120-130 kilometre hızlara ulaşıldığında ise bu rakamın 10-11 litreye çıkabileceği ifade ediliyor. Hız arttıkça hava direncinin de arttığı, bunun sonucunda motorun daha fazla çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Hız sabitleyici sistemleri bulunan araçlar, bu noktada avantaj sağlıyor. Uzun yolculuklarda sabit bir hızda seyretmek, yakıt tüketimini belirgin şekilde azaltabiliyor. Ayrıca sürücülerin ani hızlanmalardan kaçınması gerektiği, zira bu durumun motoru zorlayarak yakıtın hızla tükenmesine yol açtığı vurgulanıyor.