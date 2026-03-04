İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

ingiltere-kirsalinda-tehlike-altindaki-kuslar-uyarisi

İNGİLTERE’DE GİZEMLİ KUŞLAR TEHLİKE ALTINDA

İngiltere’nin kırsal alanlarında sıkça rastlanan bu kuşlar, bulunduğu ortama gizemli bir hava katıyor. Ancak günümüzde nesli tehlike altındaki canlılar listesine girmesi söz konusu. Kraliyet Kuşları Koruma Derneği tarafından paylaşılan son bilgiler, kuş gözlemcileri ve çevrecilerin uyanık olmasına sebep oldu.

KUŞ NÜFUSU DÜŞÜYOR

Bu kuşların sayısı, İngiltere genelinde her yıl yaklaşık %4,8 oranında azalıyor. Bu azalma dikkat çekici bir şekilde sessiz bir seyir izliyor fakat doğanın dengesine yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor.

HALK DESTEKLENİYOR

Bu sebeple RSPB, toplumu bu kuşların yaşam alanlarında destek olmaya çağırıyor. Yapılan çağrı ile ilgili olarak, daha fazla insanın bu kuşlara yardımcı olması ve yaşam alanlarını koruması amaçlanıyor.

