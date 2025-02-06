Galatasaray’a Yarek Gasiorowski Transferinde Sorun Çıktı

STOPER ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Victor Nelsson’un Roma’ya transferinin ardından Galatasaray, yeni bir stoper bulma çalışmalarını sürdürüyor. Relevo’da yer alan habere göre, Galatasaray, Yarek Gasiorowski’nin transferi için Valencia ile görüşmelere başladı.

GASIOROWSKI İÇİN TEKLİF HAZIRLANDI

Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki İspanyol stoper için 15 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu, bu durumu hem oyuncu hem de kulübüne ilettiği ifade ediliyor. Genç savunmacının UEFA listesine dahil edilebilmesi için transfer işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiği vurgulandı.