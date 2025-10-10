Galatasaray Açıklaması Icardi Ve Barış Alper Hakkında

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dikkat çeken oyuncular Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özbek, “Mauro Icardi’nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Özbek, Barış Alper Yılmaz için ise “Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

