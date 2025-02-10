Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Tatil Edildi

GALATASARAY’IN LİDERLİĞİ VE MAÇIN BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak amacıyla sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, ligin son sırasındaki Adana Demirspor’u evinde ağırladı. Maçın 12. dakikasında Alvaro Morata’nın penaltıdan attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

ADANA DEMİRSPOR’UN TEPKİSİ VE MAÇIN TATİLİ

Penaltı kararına itiraz eden Adana Demirspor, 32. dakikada sahadan çekilme kararı aldı ve soyunma odasına yöneldi. Bu olay sonrasında, tatil edilen karşılaşma hakkında son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

TEKNİK DİREKTÖR ÜZERİNDEN GELEN KARAR

Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, oyuncularının karşılaşmaya devam etmemesini isteyerek soyunma odasına gitti.

OSİMHEN’DEN TARAFTARLARA GÖSTERİ

Adana Demirspor’lu oyuncuların sahadan çekilmesinin ardından Victor Osimhen, tribünlerdeki taraftarlara üçlü çektirdi.