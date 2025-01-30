Galatasaray, Ajax’a Karşı Galibiyet Peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maç, Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena’da 23.00’te başlayacak. Müsabakaya ünlü İspanyol hakem Jesus Gil Manzano karar verecek ve yardımcı hakemliklerini Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek. Dördüncü hakem ise Guillermo Cuadra olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Youri Baas, Kian Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom.

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper, Osimhen.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçın tamamında karşılıklı gol oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki tüm karşılaşmalarında kalesinde gol gördü. Bu sezon oynanan 7 maçın 6’sında ise toplamda 3.5 gol barajı aşıldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçta hiç kaybetmedi (3 galibiyet, 4 beraberlik). Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Galatasaray’a karşı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ajax, Türk takımlarına karşı tarihsel olarak 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Bazı maçlarda istatistik yetersiz kalıyor. Galatasaray’a beraberlik yeter mi? İlk 8 için yeterli değil, kazanması şart. Ajax içinse beraberlik yeterli görünüyor. Ayrıca Ajax, hafta sonunda Feyenoord ile karşılaşacak. Bu noktada, ihtiyacı olan takım Galatasaray. Karşılıklı gol ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i Ajax’ın galibiyetini, %13’ü ise Galatasaray’ın kazanmasını bekliyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Galatasaray’ın kazanmasına 2.32 yerine 2.58 oran verilirken, maçın beraberliği 3.61’le gösteriliyor. Ajax’ın galibiyetinde ise 2.15 yerine 2.23 oran sunuluyor.

GALİBİYET İLK 8 İÇİN ŞART

Galatasaray, bu akşam kazanırsa büyük ihtimalle sezonu ilk 8’de tamamlayacak. Sarı-kırmızılıların, ilk 8’de kalabilmesi için mutlaka puan alması gerekiyor. Eğer galip gelirlerse puanlarını 16’ya çıkaracak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecekler.

AJAX’IN İLK 8 İDDİASI YOK

Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 iddiasına sahip değil. Topladığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor ve rahat bir konumda bulunuyor.

HOLLANDA TEMSİLCİSİ, SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Son 3 maçta mağlup olan Ajax, ilk 4 haftada 3 galibiyet elde etti. Hollanda 1. Futbol Ligi’nde ise, 19 müsabakada 14 galibiyet alınarak ikinci sıradadır.

GALATASARAY’DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray, üç futbolcusundan faydalanamayacak. Mauro Icardi sezonu kapattı, Roland Sallai ve Ahmed Kutucu da statü gereği forma giyemeyecek.

GALATASARAY’DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncular kart görürse bir sonraki turda cezalı duruma düşecek.

AJAX’TA 5 EKSİK

Ajax’ta da Davy Klaassen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, son 26 resmi maçta mağlubiyet yaşamayıp 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

AVRUPA LİGİ’NİN EN GOLCÜ TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde en golcü takım olarak dikkat çekiyor. Rakiplerinden 14 gol yedi.