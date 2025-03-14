Galatasaray Antalyaspor’u 4-0 Mağlup Etti

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 28. hafta mücadelesinde Okan Buruk’un çalıştırdığı lider Galatasaray ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı karşılaşmada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Ev sahibi Galatasaray, rakibini 4-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY’DAN FIRTINA GİBİ PERFORMANS

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 30. dakikada Victor Osimhen, 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata, 45+3. dakikada Osimhen ve 52. dakikada yine Osimhen tarafından atıldı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Antalyaspor karşısındaki 3 golüyle, Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısını gösterdi. Bu, Osimhen’in kariyerindeki toplamda 3. hat-trick’iydi.

Galatasaray’da ikinci golü atan Alvaro Morata maçta bir gol ve bir asistle dikkat çekti. İspanyol yıldız, kendi attığı golün dışında Osimhen’in ilk golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Antalyaspor ise, ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, puanını 71’e yükseltirken, Okan Buruk’un ekibi, iki maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe’nin 10 puan önünde bulunuyor. Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Aynı dönemde Antalyaspor, sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.