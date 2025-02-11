Galatasaray, Arda Ünyay’ı Transfer Etti

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ ARDA ÜNYAY

Galatasaray, henüz 18 yaşında olan savunma oyuncusu Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı.

ARDA ÜNYAY’LA YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Arda Ünyay ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalanmış durumda. Bu transfer, Galatasaray’ın genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.