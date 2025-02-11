More
Spor

Galatasaray, Arda Ünyay’ı Transfer Etti

galatasaray-arda-unyay-i-transfer-etti

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ ARDA ÜNYAY

Galatasaray, henüz 18 yaşında olan savunma oyuncusu Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesi yer aldı.

ARDA ÜNYAY’LA YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Arda Ünyay ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzalanmış durumda. Bu transfer, Galatasaray’ın genç yeteneklere yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Honor Telefonlarda DeepSeek Dönemi Başlıyor

Çinli akıllı telefon markası Honor, popüler yapay zeka sohbet botu DeepSeek'i yeni asistanı YOYO'ya entegre ediyor.
Manşet

Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Kararı Bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu, ülke futbolu ve güncel konuları ele almak amacıyla yarın saat 11.00'de Riva'da bir toplantı düzenleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.