Galatasaray, Aston Villa’dan Martinez istiyor

KALECİ TRANSFERİNDE SON KOZ

Kaleci transferinde yaşanan üst üste kayıpların ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirmeden önce son hamlesini yapıyor. Ederson’un Fenerbahçe’ye, Senne Lammens’in ise Manchester United’a transfer olmasının ardından sarı-kırmızılılar, Aston Villa forması giyen Emiliano “Dibu” Martinez’i hedefliyor. Fabrizio Romano ve Transfermarkt kaynaklarına göre, Galatasaray’ın oyuncunun temsilcileriyle irtibat kurduğu ve Aston Villa’ya 18 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu belirtiliyor. Ancak Aston Villa, bu transfer için 25 milyon euro talep ediyor. Görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray’ın teklifini artırma olasılığı bulunduğu ifade ediliyor.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN BİR KALECİ

31 yaşındaki Arjantinli kaleci, 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki performansıyla uluslararası arenada büyük bir üne kavuştu. Aston Villa formasıyla toplamda 213 maça çıkan Martinez, aynı zamanda Arjantin Milli Takımı’nda da 52 kez sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın, alternatif olarak genç kaleci Guillaume Restes’i de göz önünde bulundurduğu, fakat önceliğin tecrübeli bir kaleciye verildiği belirtiliyor. Kulüp, transferin UEFA listesi tesliminden önce sonuçlanması için tüm kaynaklarını bu konuya yönlendiriyor.