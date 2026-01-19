Galatasaray Atletico Madrid Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA PERDESİ AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa’nın en prestijli kulüp futbol organizasyonunda, 7. hafta müsabakaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

GALATASARAY ATLETICO MADRID İLE KARŞILAŞACAK

Ligde toplamda 9 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray, çarşamba akşamı saat 20.45’te İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs maçın hakemi olarak görev alacak. Kovacs’in yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi üstlenecekken, mücadelenin 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.