Galatasaray Atletico Madrid Maçının Hakemi Belli Oldu

galatasaray-atletico-madrid-macinin-hakemi-belli-oldu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 7. HAFTA PERDESİ AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa’nın en prestijli kulüp futbol organizasyonunda, 7. hafta müsabakaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

GALATASARAY ATLETICO MADRID İLE KARŞILAŞACAK

Ligde toplamda 9 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray, çarşamba akşamı saat 20.45’te İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs maçın hakemi olarak görev alacak. Kovacs’in yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi üstlenecekken, mücadelenin 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Atletico Madrid Maçında Hakem Istvan Kovacs

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceğini açıkladı.
Gündem

Atlas Çağlayan Cinayetinde Gözaltı Sayısı Altıya Yükseldi

Güngören'de iki grup arasındaki 'Yan bakma' anlaşmazlığı sonucu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tehditler savuran 6 kişi gözaltına alındı.
Gündem

İşten Çıkış Kodlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

e-Devlet sistemi üzerinden erişilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü'nde işten çıkış nedenlerine ait kod ve açıklamalar artık yer almıyor.
Gündem

Galatasaray’da Rasim Ozan’dan Radikal Fatih Terim Önerisi

Rasim Ozan Kütahyalı, Okan Buruk'un performansındaki düşüşü eleştirerek, Fatih Terim'in 1 Haziran'a kadar geri getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

İstanbul’da Kar Uyarıları Sonrası Tepkiler Artış Göstermekte

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı beklenildiği gibi yaşamı olumsuz etkilemedi. Eleştirilerin hedefi olan meteorologlardan Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir açıklama yaparak durumu değerlendirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.