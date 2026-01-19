Konut Fiyat Endeksi Aralık 2025 Raporu Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına dair konut fiyat endeksi bilgilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtan KFE, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2’lik bir artış göstererek 204,5 seviyesine ulaştı. KFE, aralık ayında yıllık bazda yüzde 29 oranında artış kaydederken, bu süreçte reel anlamda yüzde 1,4’lük bir düşüş yaşandı.

KONUT FİYATLARINDA BÖLGESEL DEĞİŞİMLER

Üç büyük şehirdeki KFE değişikliklerine bakıldığında, aralık ayında İstanbul ve Ankara’da yüzde 0,2, İzmir’de ise yüzde 0,1 oranında bir azalma gözlemlendi. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 28,5, Ankara’da yüzde 34,9 ve İzmir’de yüzde 30,8 oranında yükseliş gösterdi.

BÖLGELERDEKİ YILLIK ARTIŞ FARKLILIKLARI

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerdeki değişimler değerlendirildiğinde, en belirgin yıllık artış yüzde 34,9 ile Ankara bölgesinde görüldü. Öte yandan, en düşük artış oranı ise yüzde 22,1 ile Edirne-Kırklareli-Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.