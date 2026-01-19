E-Ticaret Denetimlerinde Fahiş Fiyat Uygulaması İnceleniyor

e-ticaret-denetimlerinde-fahis-fiyat-uygulamasi-inceleniyor

Ticaret Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, son zamanlarda artan tüketici şikayetleri dolayısıyla e-ticaret pazar yerlerinde uygulanan fiyat politikaları incelemeye alındı. Bu denetimlerin, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

DENETİMLER HIZLANDI

Denetim sürecini başlatan gelişme ise kamuoyunda “e-ithalat” adı altında bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi’nde 1 Şubat tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliği oldu. Bu tarihten itibaren bazı ürün gruplarında yaşanan anormal fiyat artışları, Ticaret Bakanlığı’na yoğun bir şekilde şikayet edildi. Bunun neticesinde, e-ticaret sitelerinde satılan ürünlerin fiyat değişimlerinin detaylı bir şekilde incelenmesine başlanıldı.

PAZAR YERLERİNE DE SORUMLULUK YÜKLENİYOR

İlgili denetimler yalnızca satıcılarla sınırlı kalmıyor. Bakanlık, e-ticaret pazar yerlerinden satış verileri, faturalar ve geçmiş fiyat bilgilerini talep ediyor. Bu sayede, fiyat artışlarının maliyet, döviz kuru veya tedarik gibi gerekçelere dayanıp dayanmadığı değerlendiriliyor. Ayrıca, platformların hem Bakanlıkla iş birliği yaparak hem de kendi iç denetim mekanizmalarıyla haksız fiyat artışlarını önlemekle yükümlü olduğu belirtiliyor.

FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLERE ERİŞİM ENGELİ

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı bir şekilde fiyat artırıldığı tespit edilen ürünlerin, hukuk dışı içerik olarak kabul edilerek e-ticaret platformlarında erişime kapatılması talimatı verildi. Böylelikle tüketicilerin haksız fiyat uygulamalarına karşı korunması hedefleniyor.

1,8 MİLYON LİRA CEZA

Denetim süresince elde edilen bulguların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nda değerlendirilmesi sonrasında, fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Putin ve Erdoğan Barış Kurulu’na Davet Edildi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Barış Kurulu'na katılma davetini aldığını duyurdu.
Gündem

Spor ve Sinema Festivalinde Dolu Dolu Etkinlikler

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, ikincisini gerçekleştirerek sporun insan hikayeleri ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini izleyiciye aktarmayı hedefliyor.
Gündem

Sompo Sigorta 51,3 Milyar TL Prim Üretti Hedefler Büyüyor

Sompo Sigorta, 2025 hedeflerine ulaşarak prim üretimini yüzde 46 artırdı ve pazar payını yüzde 5’e çıkardı. 2026’da kasko poliçe sayısını 1,2 milyonla hedefliyor.
Gündem

Erdoğan: Türkiye Artık Takip Edilen Bir Ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pistinin ve yeni tesislerin açılışında, Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarıyla uluslararası alanda öne çıktığını vurguladı.
Gündem

İstanbul Depremi Senaryoları Yeniden Değerlendiriliyor

Marmara Denizi'ndeki yüksek sıcaklıkların, faylar üzerinde enerji birikimini engelleyerek "sessiz kayma" olaylarını tetikleyebileceği belirtildi. Jeoloji uzmanı bu durumu değerlendirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.