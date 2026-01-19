Yeni Dokunulmazlık Dosyaları TBMM’ye Sevk Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni dokunulmazlık dosyalarının iletimi gerçekleştirildi. Bu dosyalar, Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle birlikte Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi. Dosyaları bulunan milletvekilleri arasında ise şu isimler yer alıyor: CHP Genel Başkanı Özgür Özel (4 dosya), CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan (2 dosya), DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

DOKUNULMAZLIK SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Karma Komisyon, kendisine iletilen dokunulmazlık dosyalarını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek bir rapor hazırlayacak. İncelenen dosyalar, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na gönderilerek sonuçlandırılacak.