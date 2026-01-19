İstanbul Barajlarında Su Seviyeleri Yükselmeye Devam Ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına inen barajlardaki su seviyesi, son dönem yağan yağmurlarla birlikte yükselişe geçmeye başladı. Mega kentteki barajların ortalama doluluk oranı, 6 Ocak’ta 18.91 seviyesindeyken, güncel verilere göre yüzde 24.65 seviyesine ulaştı. Su miktarlarının en yüksek olduğu baraj yüzde 72.48 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesine sahip baraj ise yüzde 7.52 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin verilerine dayanan 19 Ocak itibariyle İstanbul’daki baraj doluluk oranları şu şekildedir: Alibey Barajı yüzde 19.21, Büyükçekmece Barajı yüzde 18.14, Darlık Barajı yüzde 40.7, Elmalı Barajı yüzde 72.48, Istrancalar Barajı yüzde 32.35, Kazandere Barajı yüzde 7.52, Pabuçdere Barajı yüzde 8.42, Sazlıdere Barajı yüzde 15.19, Terkos Barajı yüzde 16.91, Ömerli Barajı yüzde 33.51.