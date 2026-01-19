İstanbul Barajlarında Su Seviyeleri Yükselmeye Devam Ediyor

istanbul-barajlarinda-su-seviyeleri-yukselmeye-devam-ediyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına inen barajlardaki su seviyesi, son dönem yağan yağmurlarla birlikte yükselişe geçmeye başladı. Mega kentteki barajların ortalama doluluk oranı, 6 Ocak’ta 18.91 seviyesindeyken, güncel verilere göre yüzde 24.65 seviyesine ulaştı. Su miktarlarının en yüksek olduğu baraj yüzde 72.48 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su seviyesine sahip baraj ise yüzde 7.52 ile Kazandere Barajı oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin verilerine dayanan 19 Ocak itibariyle İstanbul’daki baraj doluluk oranları şu şekildedir: Alibey Barajı yüzde 19.21, Büyükçekmece Barajı yüzde 18.14, Darlık Barajı yüzde 40.7, Elmalı Barajı yüzde 72.48, Istrancalar Barajı yüzde 32.35, Kazandere Barajı yüzde 7.52, Pabuçdere Barajı yüzde 8.42, Sazlıdere Barajı yüzde 15.19, Terkos Barajı yüzde 16.91, Ömerli Barajı yüzde 33.51.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Japonya Nükleer Enerji Dönüşümünde Kritik Eşiği Aşıyor

Japonya, Fukuşima felaketinin 15. yılı anısına, dünyanın en büyük nükleer santrali Kashiwazaki-Kariwa'yı tekrar faaliyete geçirmeyi planlıyor.
Gündem

Konut Fiyat Endeksi Aralık 2025 Raporu Açıklandı

Konut Fiyat Endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre aralık ayında yıllık yüzde 29'luk artış kaydetti.
Gündem

Galatasaray Atletico Madrid Maçında Hakem Istvan Kovacs

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceğini açıkladı.
Gündem

Atlas Çağlayan Cinayetinde Gözaltı Sayısı Altıya Yükseldi

Güngören'de iki grup arasındaki 'Yan bakma' anlaşmazlığı sonucu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası tehditler savuran 6 kişi gözaltına alındı.
Gündem

İşten Çıkış Kodlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

e-Devlet sistemi üzerinden erişilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü'nde işten çıkış nedenlerine ait kod ve açıklamalar artık yer almıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.