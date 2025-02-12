Galatasaray, Avrupa Ligi İçin Hazır

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu çerçevesinde Perşembe akşamı deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacağı maç için son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapıldı. Antrenman, dinamik bir ısınmayla başlayıp, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise AZ Alkmaar karşılaşması için taktik çalışmalara odaklanıldı.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Antrenman öncesinde yapılan açıklamalara göre, Galatasaray, AZ Alkmaar mücadelesine eksik bir kadro ile çıkacak. Takımda, sakatlıkları süren Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün yer almazken, Ajax maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez de bu maçta forma giyemeyecek. Bu durum, Galatasaray’ın kadro derinliği açısından önemli bir eksiklik oluşturuyor.