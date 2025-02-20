galatasaray-avrupa-ligi-ne-veda-etti

UEFA AVRUPA LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turu rövanş maçları büyük bir heyecanla oynanıyor. Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray ile Hollanda ekibi AZ Alkmaar, İngiliz hakem Anthony Taylor’ın yönettiği karşılaşmada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. İlk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, rövanş maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve toplamda 6-3’lük skorla Avrupa’ya veda etti.

ALKMAAR İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Maçta ilk gol 43. dakikada AZ Alkmaar’dan Maikuma’dan geldi. İlk yarı, konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

FARK 2’YE ÇIKTI

Hollanda temsilcisi, 55. dakikada Kasius’un attığı golle farkı 2-0’a çıkardı.

GALATASARAY GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, bu gole hemen cevap verdi. Victor Osimhen, 56. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti. Ardından 70. dakikada Sallai’nin golü ile skor 2-2’ye geldi.

Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

ALKMAAR SON 16 TURUNDA

AZ Alkmaar, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Alkmaar’ın son 16 turundaki rakibi, Manchester United veya Tottenham olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLAYACAK

Avrupa’ya elenen Galatasaray, sıradaki maçında Süper Lig’de dev bir derbiye çıkacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20:00’da başlayacak.