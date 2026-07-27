Galatasaray, Avusturya kampında İtalyan ekibi Venezia’ya 3-0 yenilerek hazırlık maçlarındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı’nda oynanan karşılaşmada Venezia’nın gollerini Yeboah ve Lauberbach attı.

GENÇ KALECİDEN 9 KURTARİŞ

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz penaltı atışında kaleciyi geçemedi. Sarı-kırmızılılar Avusturya’da oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Jankat Yılmaz iyi bir performans sergiledi. 21 yaşındaki file bekçisi 9 kurtarış yaparak takımına destek oldu.

SARI-KIRMIZILILARIN ÖNÜNDE İKİ MAÇ VAR

Galatasaray Avusturya kampının ardından İstanbul’a dönecek. Takım 2 Ağustos’ta Rennes ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar 8 Ağustos’ta ise Villarreal ile karşılaşacak. Galatasaray sezon öncesi oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Takım Ümraniyespor’u 5-1 yenerken Monza’ya ise 2-0 mağlup oldu.