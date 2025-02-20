Galatasaray – AZ Alkmaar Maçı Ertelenebilir!

GALATASARAY, AZ ALKMAAR İLE MAÇ OYNAYACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda’nın AZ Alkmaar ekibini sahasında ağırlayacak. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin durumu ve maçın gerçekleştirilebilirliği büyük bir merak konusu haline geldi. Maç saatinde şehrin karla yoğun şekilde kaplanacağı tahmin ediliyor ve stadyumda karşılaşmanın oynanabilmesi için gerekli önlemler alınıyor. UEFA yetkilileri, maç saatinde kar yağışı ve zemin durumu hakkında kontrol sağlayarak karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.

STADYUMDA ZEMİN ISITMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Galatasaray’ın maçını oynayacağı Rams Park stadyumunda, Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşması öncesi zemin ısıtma işlemleri sürüyor. Isıtma sistemi için özel bir ışık kullanımı sağlanıyor. Yağan karın temizlenmesinin ardından saha zemini branda ile kaplanarak koruma altına alınacak. Isıtma sistemleri ve ışıklar aktif durumda çalışıyor. Kar yağışının aşırı olması halinde kar küreme araçları devreye girecek.