Galatasaray Barış Alper’i Satacak

GALATASARAY’DA BARIŞ ALPER YILMAZ KRİZİ SON BULUYOR

Galatasaray’da yaşanan Barış Alper Yılmaz krizi sona eriyor. NEOM’dan gelen yüksek teklifin ardından, Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk bir araya gelerek milli futbolcunun durumu üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Milliyet ve Fanatik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, toplantının sonucu satış işlemlerine başlanması yönünde bir karar alındı. Sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılma isteği konusunda kesin bir yön belirledi.

GÖRÜŞME SONUCUNDA SATIŞA ONAY

Barış Alper Yılmaz, NEOM’dan gelen teklifi dikkatlice değerlendirmek istediğini kulübe iletmekte ısrarcı oldu. Suudi Arabistan temsilcisinin sunduğu son teklif üzerine Dursun Özbek ve Okan Buruk’un yaptığı toplantıda, geleceği üzerine son bir değerlendirme yapıldı. Yapılan görüşmenin ardından Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın satış sürecinin başlatılması talimatını verdi.