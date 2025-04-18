Galatasaray, Bodrum FK’ya karşı rekor kırdı

GALATASARAY REKORA İMZA ATTI

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmada dikkat çekici bir başarıya imza attı. Okan Buruk’un yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, maçın ilk yarısında tam 23 şut çekerek bu alanda bir rekora ulaşmış oldu.

EN FAZLA ŞUT ÇEKEN TAKIM OLDU

Opta’nın verilerine göre, 2014-2015 sezonundan bu yana Galatasaray, bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla şut çeken takım olabiliyor. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira’nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.