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Galatasaray, Bodrum FK’ya karşı rekor kırdı

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GALATASARAY REKORA İMZA ATTI

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmada dikkat çekici bir başarıya imza attı. Okan Buruk’un yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, maçın ilk yarısında tam 23 şut çekerek bu alanda bir rekora ulaşmış oldu.

EN FAZLA ŞUT ÇEKEN TAKIM OLDU

Opta’nın verilerine göre, 2014-2015 sezonundan bu yana Galatasaray, bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla şut çeken takım olabiliyor. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira’nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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