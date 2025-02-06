Galatasaray Boluspor Deplasmanına Çıkıyor

GALATASARAY, BOLUSPOR’A KONUK OLUYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Maç, Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak ve hakem Yiğit Arslan tarafından yönetilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası’ndaki ilk grup mücadelesinde RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı ve şimdi ikinci maçında Bolu deplasmanında mücadele edecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Boluspor’un muhtemel 11’i: “Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kağan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic.”

Galatasaray’ın muhtemel 11’i ise şu şekilde: “Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata.”

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Boluspor’un son 5 maçının 4’ü 2.5 alt skorlarla biterken, Galatasaray’ın son 5 maçının 3’ü de aynı şekilde sonuçlandı. Ayrıca, iki takım arasında oynanan son 4 resmi maçı Galatasaray kazanmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip, son 28 resmi maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve bu süre içinde en az 1 gol bulmayı başardı.

MİSLİ ORANLARI

Misli üyelerinin %29’u bu maça oynarken konuk takım Boluspor’un kazanmasını bekliyor. Misli yazarı Safa Can Konuksever, Galatasaray’da Muslera, Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper gibi önemli oyuncuların olmadığını belirtiyor. Okan Buruk, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak. Ayrıca, Boluspor’un zorlu hava ve saha koşullarında Galatasaray ile karşılaşacak olması maçın önemini artırıyor.

ŞAMPİYON ORANLARDA DEĞİŞİKLİK VAR

Misli’de kullanıcılarına sunulan oranlar şu şekilde: Boluspor’un galibiyetine 7.04 yerine 7.41, beraberliğe 5.28 yerine 5.60 oran verilirken, Galatasaray’ın kazanmasına 1.16 yerine 1.19 oran sunuluyor. Oranların zaman içinde değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY’DA ROTASYON PLANI

Teknik direktör Okan Buruk’un zorlu Boluspor karşılaşmasında ilk 11’inde önemli bir rotasyon yapması bekleniyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sekiz oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkıyor. Kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi, Fernando Muslera, Ismael Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Rolland Sallai, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’in kadroda yer almadığı duyuruldu.

BOLUSPOR İLK MAÇINI KAYBETTİ

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’a 1-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.