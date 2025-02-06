Galatasaray, Boluspor Karşısında Gençlerle Parladı

GALATASARAY BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI

Galatasaray Boluspor maçının özeti izleyicilere sunuldu. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yetenekler ve yeni transferler, maçta belirleyici bir rol üstlendi. Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata, bu karşılaşmada sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY MÜCADELEYİ GERİ ÇEVİRDİ

Maçın başında 1-0 geriye düşmesine rağmen, Galatasaray büyük bir mücadele örneği sergileyerek maçı 4-1 kazandı. Genç oyuncu Eyüp Aydın, takımının ikinci golünü atarak seyirciden büyük alkış aldı. Eyüp Aydın’ın golü, topun aldığı falso ile Roberto Carlos’un ünlü golünü hatırlattı.

AHMET KUTUCU DA GOL ATTI

Galatasaray’da, oyunculardan Ahmed Kutucu ikinci maçında da etkileyici bir performans sergileyerek gol kaydetmeyi başardı. Geçen hafta Gaziantepspor karşısında takımının tek golünü atan Kutucu, bu sefer de maçın son golünü attı. Karşılaşma sonrası Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, “Oyuncuların oyunundan memnunuz” diyerek genç oyunculara daha fazla şans vermek istediğini ifade etti.