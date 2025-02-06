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Spor

Galatasaray Boluspor’u 4-1 Mağlup Etti

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GALATASARAY’IN BOLUSPOR GALİBİYETİ

Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Boluspor ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanmayı başardı. Bu mücadelede Galatasaray’ın gollerini 21. dakikada Morata, 44. dakikada Eyüp Aydın, 72. dakikada Yusuf Demir ve 74. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Boluspor ise 12. dakikada Vüsal İskandarlı’nın attığı golle bir kez fileleri sarstı.

PÜAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Galatasaray, grubun açılış mücadelesinde Başakşehir’le 2-2 berabere kalmıştı. Boluspor galibiyetiyle birlikte, sarı-kırmızılı ekibin puanı 4’e yükseldi. Bu sonuç, takımın gruptaki yarışma adına büyük bir avantaj sağlayabilir. Önümüzdeki süreçte Galatasaray’ın alacağı sonuçlar, grup sıralaması üzerinde belirleyici olacak.

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