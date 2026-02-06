Galatasaray, Can Armando Güner’i Transfer Etti

Galatasaray, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner’i kadrosuna dahil etti. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Güner’in video görüntülerine yer vererek “Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin” ifadesini kullandı.

CAN ARMANDO GÜNER GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunduğu açıklamada, “Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu için net 350 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir.” denildi.

ÜÇ PASAPORTU VAR

Türk babası ve Arjantin asıllı Alman annesi sayesinde üç pasaporta sahip olan genç oyuncu, kariyeri boyunca Almanya ve Arjantin’in alt yaş milli takımlarında görev yaptı. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, ardından Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu. Bu sezon Borussia Mönchengladbach genç takımında 14 maçta oynayan Güner, dört gol kaydetti.

BOEY’İ DUYURDULAR

Galatasaray ayrıca, Sacha Boey’i bağlama çaldığı videosuyla duyurdu. Kulüp, “Sacha Boey yeniden Türkiye’nin en büyüğünde!” içerikli paylaşımla taraftarları bilgilendirdi.