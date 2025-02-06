Galatasaray, Cuesta’yı Kadrosuna Katıyor

GALATASARAY’IN STOPER ARAYIŞI

Galatasaray, Roma’ya kiraladığı Victor Nelsson’un yerini doldurmak için stoper arayışında. Bu kapsamda, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Carlos Cuesta ile anlaştı.

CUSTOM CUERTA İSTANBUL’A GELİYOR

25 yaşındaki ve 1.79 metre boyundaki Cuesta, Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile birlikte oynuyor. Bugün İstanbul’a gelmesi ve 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SİMİC DE GÜNDEMDE

Bunun yanı sıra, Galatasaray’ın transfer gündeminde başka isimlerin olduğu da biliniyor.