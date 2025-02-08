Galatasaray’da Adana Demirspor Maçı Öncesi Eksikler

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da, bazı futbolcular kart cezası ve sakatlıklar sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca, Jakobs ve Icardi de sakatlıkları nedeniyle maçta görev alamayacak. Lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasındaki mücadelesine 57 puanla, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde çıkacak. RAMS Park’taki karşılaşmanın saati ise 19.00 olarak belirlendi ve müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Galatasaray, bu sezon 21 maça çıkarak 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig’deki son 22 maçında mağlup olmadı ve geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı aldığı yenilgiden bu yana rakiplerine karşı kaybetmedi. Okan Buruk’un takımı, geçtiğimiz maçlarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu durum, Galatasaray’ın ligdeki etkileyici performansını gözler önüne seriyor.

Galatasaray’da İsmail Jakobs, sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Jakobs, Aşil tendonundaki kısmi hasar nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de maça dahil olamayacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZALI DURUMDA

Sarı-kırmızılı ekipte, ceza nedeniyle forma giyemeyecek dört futbolcu bulunuyor. Ligin 22. haftasında Gaziantep FK’ya karşı sarı kart gören Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor karşısında takım arkadaşlarına katılamayacak. Ayrıca, Yunus Akgün ve yeni transfer Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

ALVARO MORATA TARAFTARLA BULUŞACAK

Galatasaray’ın yeni transferi Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk’un görevlendirmesi halinde ilk kez RAMS Park’ta taraftarının önüne çıkacak. İspanyol santrfor, 22. haftada Gaziantep FK’ya karşı sarı-kırmızılı formayı giymişti. Geçen haftaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise Boluspor’a karşı ilk golünü atma başarısını gösterdi.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray’ın yeni transferleri Carlos Cuesta ve Mario Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Kolombiya Milli Takımı’ndan gelen Cuesta, Abdülkerim Bardakcı’nın cezası nedeniyle takıma destek sağlayabilirken, Gabonlu oyuncu Lemina’nın durumu ise son antrenmanın ardından kesinleşecek. Lemina, Galatasaray’a 2019-20 sezonunda katılmış ve yaklaşık 4,5 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

GALATASARAY SON MAÇLARDA GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, son 29 resmi müsabakada fileleri havalandırdı ve gol atamadığı son karşılaşma 27 Haziran 2024’teki UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri maçında gerçekleşti. Son 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise rakiplerinin ağlarını sarsmayı başardı. İçinde bulunduğumuz sezonda 50 gol atarak dikkat çekti.

GALATASARAY KALLESİNİ GOLLERİNE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son iki maçta kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK ile oynadığı mücadeleleri 1-0’lık skorlarla kazanarak, rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.