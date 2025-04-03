Galatasaray’da Bir Genç Yetenek Daha Kaybedildi

GALATASARAY’IN YILDIZI ELDE KAYBOLUYOR

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdığı Yusuf Akçiçek’in ardından, altyapısından yetişen bir başka genç yeteneği daha kaybetme riski yaşıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen FK’nın U17 takımında mücadele eden Göktürk Efe Görgün, İspanyol kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

GÖKTÜRK EFE GÖRGÜN İSPANYA’NIN GÖZDESİ OLDU

Galatasaray altyapısında geliştirilen ve sonrasında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen 17 yaşındaki stoper, futbol kariyerine Menemen FK’da devam ediyor. Kısa süre içerisinde gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Göktürk Efe Görgün, kaptanlık unvanına kadar yükselebilme başarısını gösterdi. Sol ayaklı stoper için La Liga ekiplerinden Leganes’in resmi bir teklifte bulunduğu öğreniliyor. Ayrıca, bir diğer İspanyol takımı Levante’nin de oyuncuyla ilgilendiği bildiriliyor. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonu resmi girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.