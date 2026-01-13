Galatasaray’da çözüm önerisi: Fatih Terim

GALATASARAY’DA TARAFTARLARDAN YENİ TEPKİ

Ara transfer döneminde henüz transfer gerçekleştiremeyen Galatasaray’da taraftarlar protesto gösteriyor. Bu süreçte, eski Divan Kurulu Başkanı ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan dikkat çekici bir Fatih Terim önerisi geldi.

Eşref Hamamcıoğlu, konuya dair sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz” dedi.

HAMAMCIOĞLU’NDAN ÇARPICI UYARI

Hamamcıoğlu, açıklamalarına devam ederek, “Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir” ifadelerini kullandı.