Galatasaray’da çözüm önerisi: Fatih Terim

galatasaray-da-cozum-onerisi-fatih-terim

GALATASARAY’DA TARAFTARLARDAN YENİ TEPKİ

Ara transfer döneminde henüz transfer gerçekleştiremeyen Galatasaray’da taraftarlar protesto gösteriyor. Bu süreçte, eski Divan Kurulu Başkanı ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan dikkat çekici bir Fatih Terim önerisi geldi.

Eşref Hamamcıoğlu, konuya dair sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray’ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz” dedi.

HAMAMCIOĞLU’NDAN ÇARPICI UYARI

Hamamcıoğlu, açıklamalarına devam ederek, “Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.’de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim’dir” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan İran Protestolarına Destek Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki eylemcilerle ilgili olarak, protestoları sürdürmelerini ve resmi kurumları ele geçirmelerini teşvik eden bir açıklama yaptı. Yardımın geleceğini belirtti.
Gündem

Citi Altın Ve Gümüşte Fiyat Hedeflerini Yeniledi

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasının ardından, Citi 0-3 aylık hedeflerini ons başına altın için 5 bin dolara, gümüş için ise 100 dolara revize etti.
Gündem

AB Grönland Konusundaki Destek Vurgusunu Yeniledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Grönland'a destek sunduğunu açıkladı ve ulusal güvenlik meselesinin başkalarının egemenliği ile tehlikeye atılamayacağını vurguladı.
Gündem

Rauf Denktaş Vefatının 14’üncü Yılında Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Denktaş'ın mücadelesini takdirle dile getirdi.
Gündem

CHP 38’inci Olağan Kurultayı Davası Ertelenmeye Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayıyla ilgili davanın duruşması, 23 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.