Galatasaray’da Cuesta İle Yollar Ayrılıyor

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Galatasaray’da kadrodan gönderilecek oyuncularla ilgili gelişmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı defans oyuncusu Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Cuesta’nın Rus ekibi Spartak Moskova’ya yapılacak transferi son anda iptal oldu ve şimdi Brezilya’ya gitmesi bekleniyor.

BREZİLYA’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Cuesta’nın yeni adresi Vasco da Gama olabilir. “Kolombiyalı savunmacı, Vasco da Gama’nın en büyük önceliği olmaya devam ediyor” ifadeleri, oyuncunun transfer sürecini net bir şekilde ortaya koyuyor. Brezilya takımı, Cuesta için 6-7 milyon civarında bir bonservis ücreti teklif etmeyi planlıyor.

