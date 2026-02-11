Galatasaray’da Günay Güvenç İle Yollar Ayrılabilir

Yaz transfer döneminde 1 numaralı kaleye Uğurcan Çakır’ı dahil eden Galatasaray, deneyimli eldiven Günay Güvenç’i yedek kaleci olarak konumlandırdı. Bu gelişmeyle birlikte Güvenç’in sezon sonunda kulüpten ayrılma ihtimali gündeme gelmiş durumda.

GÜNAY GÜVENÇ AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Uğurcan Çakır’ın arkasında bekleyen ve 1. kaleci pozisyonu için birçok teklif alan Günay Güvenç’in durumunu dikkate alan Galatasaray, yedek kaleci arayışlarına girişti. Alınan bilgilere göre kulüp, yedek kaleci pozisyonu için alternatifler üzerinde duruyor.

GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE DENİZ ERTAŞ VAR

Bu çerçevede, Konyaspor’un 20 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, sarı-kırmızılılar için gündeme gelen bir isim haline geldi. Galatasaray’ın, sezon sonunda Konyaspor ile masaya oturarak genç kaleci için pazarlık yapacağı ifade ediliyor. Konyaspor ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Deniz Ertaş, gösterdiği performansla U21 Milli Takımı’na kadar yükselmiş durumda ve genç kaleci için geleceğin yıldızı olarak değerlendirmeler var.