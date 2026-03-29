Galatasaray’da Icardi, izin aldı

MAURO ICARDI ARJANTİN’E GİTTİ

Galatasaray’da son zamanlarda yeterli süreyi göremeyen Mauro Icardi, Liverpool maçının ardından verilen izinle Arjantin’e gitti. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen bu yıldız golcü, kulüpten ekstra izin alarak bu süreyi uzatmayı başardı.

DÖRT İDMAN KAÇIRDI

Nefes’in raporuna göre; Galatasaray, 24 Mart’ta Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Ancak Icardi toplamda dört antrenmanı kaçırdı; bunun içerisinde dün de var. İki gün içinde İstanbul’a dönmesi öngörülen 33 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk’un takıma verdiği üç günlük izin sonrasında idmanlara en erken 31 Mart Salı günü başlayacak. Dolayısıyla, derbi öncesi sadece dört antrenmana katılabilecek.

IHTARNAME MESLESİ

Mauro Icardi, 12 günü izinli geçirirken, bu dönemde menajerinin imaj hakları ödemesiyle ilgili kulübe ihtarname göndermesi durumu, kulüple ilişkilerini ciddi şekilde zayıflatma noktasına getirdi.

NELER YAŞANDI?

Son günlerde istediği süreleri alamayan Arjantinli futbolcu, imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname yollamıştı. Icardi, 4 milyon euro tutarındaki imaj haklarının ödenmesini istemişti. Bunun ardından, Galatasaray’dan bir açıklama geldi.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, “Icardi’nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur. Bu haberlerle Icardi’yi taraftarların gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” dedi. Yazgan, tüm futbolcuların ödemelerinin yapıldığını ve 30 Mart’ta UEFA’ya borçsuzluk kağıdını göndereceklerini de belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

