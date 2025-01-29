Galatasaray’da Marcus Rashford Transfer Hareketliliği

GALATASARAY’DA RASHFORD TRANSFERİ BÜYÜK GÜNDEM

Galatasaray, transfer gündeminin merkezine Marcus Rashford’u almış durumda. Sarı-Kırmızılı ekip, İngiliz yıldız için girişimlerinde bulunurken, diğer takımlardaki gelişmeler Galatasaray’a avantaj sağlayabiliyor. Özellikle, Cim Bom’un sezonun ikinci yarısındaki alacaklarını ödeyeceği bilgisinin kesinleşmesi, Manchester United ile Rashford arasında bir mutabakat sağlanmasına olanak tanıdı. Rashford, “Barcelona ile görüşüyorum, benden haber bekleyin” ifadesini kullanmıştı. Ancak şu anda İspanyol kulübü, bütçesinde gerekli düzenlemeleri yapmayı başaramadı.

DORTMUND VE FENERBAHÇE’DEN GELİŞMELER

Dortmund, Rashford için düşündüğü maaş miktarını yüksek bulması sonucu rotasını Brentford’un sol kanat forveti Schade’ye çevirdi. Ayrıca, Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, Rashford transferinin şu an gündemlerinde olmadığı bilgisini aktardı. Bu durum, 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a yaklaşmasını sağlayan etkenlerden biri oldu. Sarı-Kırmızılı yönetim, Rashford transferini bir fırsat olarak değerlendiriyor ve gerekli görülmesi durumunda Avrupa’daki ara transfer döneminin kapanmasını bekleyebilir. Bu süreçte, oyuncunun önündeki tek seçenek olarak Galatasaray kalabilir.

GALATASARAY’DAKİ TRANSFER Планları

Öte yandan, Galatasaray sezon başında Osimhen’i Napoli’den kiraladıktan sonra, aynı yöntemi Rashford için de uygulamak isteyebilir. Defans hattına takviye yapmayı planlayan Cim Bom, Rashford transferini de gözlemlemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra, Galatasaray’ın hedefleri arasında orta sahayı 6-8 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncuyla güçlendirme de yer alıyor. Yabancı oyuncu eklemeleri yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Ziyech ile birlikte Nelsson, Jelert ve Yusuf Demir ile de yollarını ayırmayı planlıyor.