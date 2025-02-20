Galatasaray’da Mauro Icardi İçin Sürpriz Karar

MAURO ICARDI’NİN TATİLİ

Galatasaray’da Tottenham karşısında yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin’de tatil yapıyor. Hala UEFA listesinde adı bulunan Arjantinli futbolcu, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisi için özel davet aldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Yeni sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada sıkça paylaşım yapan başarılı futbolcu Mauro Icardi, bu paylaşımlarına devam ediyor. Son gelişmelerin yanı sıra uzun bir süre takımdan uzak kalan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.