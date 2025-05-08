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Galatasaray’da Okan Buruk Sorunu Yaşanıyor

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OKAN BURUK’UN PERFORMANSI VE ELEŞTİRLERİ

Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Ancak, zaman zaman ciddi eleştirilere maruz kalan tecrübeli teknik adam, kendisine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor. Avrupa macerasında istenen başarıyı bir türlü elde edemeyen Buruk, sezon sonunda Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü bırakmayı düşünüyor.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Okan Buruk’un en büyük hayali, çifte kupalı bir sezonu geride bırakmak. 51 yaşındaki futbol adamı, böyle bir başarının ardından Galatasaray antrenörlüğünden ayrılmanın kendisi için daha olumlu olacağını düşünüyor. Bu fikir üzerinde ciddi şekilde duruyor.

Yönetim PLANA HAZIRLIYOR

Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk’un olası ayrılığına karşı A, B ve C planları oluşturduğu bilgisi geliyor. Yönetim, öncelikle Okan hocayı takımda tutmak istiyor. Ancak, alternatif seçenekler de düşünülüyor.

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