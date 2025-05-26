galatasaray-da-osimhen-transferi-bekleniyor

GALATASARAY TRANSFER PLANLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukcu, 25. şampiyonluğun ardından gelecek sezon için transfer planlamaları, takımdan gidecek oyuncular ve merakla beklenen Victor Osimhen transferi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kavukcu, Osimhen’i alma konusunda istekli olduklarını ve Nijeryalı golcü için gerekli olan ödemeleri yapabilecek durumda olduklarını belirtti.

OSİMHEN İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Victor Osimhen transferiyle alakalı olarak Kavukcu, “Başkanım ile ocak ayında Osimhen hakkında konuştuk. Osimhen’e o dönemde ‘Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Bonservisini almak için çalışıyoruz’ dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için gerekli adımları attık ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa’dan alacağı maaşları ödemeye hazır durumdayız” şeklinde ifade etti.

A RA TRANSFER DÖNEMİ ZOR GEÇTİ

Açıklamalarına devam eden Kavukcu, “Ocak ayında oldukça yıprandık. İşin getirisi iki kişi yapıyormuş gibi bir görünüm ortaya çıkardı. Hem İbrahim ağabey hem de ben, bu işin tek bir kişi tarafından yönetilmesi gerektiğini başkanımıza bildirdik. Farklı kişilerden transfer yapmamamız gerektiğini fark ettik” dedi.