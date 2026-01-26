Galatasaray’da Yeni Transfer Yaser Asprilla İdmanda Görüntülendi

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı bildirildi. İki grup halinde gerçekleştirilen idmanın 8’e 2 pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlarla sonlandığı ifade edildi. Ayrıca, yeni transfer Yaser Asprilla’nın takımla birlikte ilk antrenmanına katıldığı belirtildi.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
İsrail Saldırılarını Sürekli Hale Getiriyor: Ateşkes Yok
İsrail ordusu, devam eden ateşkesin ortasında Gazze Şeridi’nde hava ve topçu saldırılarına devam ederken, son esirin naaşını bulmak için hedeflediği bölgelere operasyon gerçekleştirdi.
Gündem
Venezuela’da Halk Protestolarını Sürdürüyor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 3 Ocak'taki ABD askeri müdahalesinin ardından, onbinlerce kişi Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için bir araya geldi.
Gündem
Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Üzerine Gelişmeler
Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Ailesi, uygun bir donörün kısa sürede bulunmasını umuyor. Üç kişi donör adayı olarak belirlendi.
Gündem
Kmh Limitlerinde Yeni Düzenleme Bekleniyor
Kredili mevduat hesapları rekor seviyeye ulaşırken, yeni düzenlemelerle gelir bazlı ek hesap limitleri ve ilk kez ev alacaklar için esnek konut kredisi seçenekleri sunulacak.
Gündem
Erzurum’da Macera Dolu Kış Etkinliği Gerçekleşti
Erzurum'daki etkinlikte doğaseverler, karlı dağlarda yaban hayvanlarına yem bırakırken, donmuş gölet üzerinde kar raftingi yaparak kış sporlarını keşfetti.