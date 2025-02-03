Galatasaray’da Yıldız Forvet Batshuayi Ayrılıyor

GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray’ın transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak oyuncular da belirginleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un planları dahilinde yer almayan ve takımda kalması istenmeyen isimlerden Victor Nelsson’un ardından bir ayrılık haberi daha ortaya çıktı. Galatasaray, Almanya Bundesliga’dan Morata’yı transfer ettikten sonra, bekleneni veremeyen yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

BATSHUAYI İLE YOL AYRIMI

Forvet takviyesi için Morata’nın kadroya katılması sonrasında, gözler Belçikalı golcü Michy Batshuayi’ye çevrildi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 maçta 7 gol ve 2 asistle görev yaptı, ancak performansı Sarı-kırmızılı takımı tatmin etmedi. Serhan Türk’ün haberine göre; Galatasaray ve Michy Batshuayi’nin yollarının ayrılacağı belirtildi. Kulübün bu ayrılığı yakında açıklaması bekleniyor. Ayrıca, Batshuayi’nin menajerinin kiralamaya yönelik olarak başka kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Michy Batshuayi, 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro ve 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro imza ücreti alacak. Ayrıca her sezon için net 3.000.000 Euro kazandığı açıklanıyor.