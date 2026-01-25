Galatasaray’dan Ali Koç’a Sert Tepki Geldi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı camia, sosyal medya hesabından Koç’un teknik direktör Okan Buruk’u tehdit ettiğini duyurdu.

BU ÜLKENİN SPORU SENDEN BIKTI ALİ KOÇ!

Yapılan açıklamada, “Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç! Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır” denildi. Ayrıca, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ali Koç’un Okan Buruk’u tehdit etmesinin yalnızca bir suç değil, aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti sarsmaya çalışan karanlık bir düşünce tarzının göstergesi olduğu ifade edildi. Bu durumun, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin bir mensubunun gücünü kötüye kullanarak hareket etmesine işaret ettiği vurgulandı.

GALATASARAY’A YÖNELİK KİRLI PROJE

Açıklamada, Galatasaray’a karşı oynanmak istenen kirli projelerin kimin tarafından kurgulandığının net bir şekilde gösterildiği ifade edildi. Okan Buruk’u tehdit eden kişinin, futbol sahasında başarı gösteremediği için görevini kaybeden birisi olarak, Galatasaray’ın ilerleyişini engellemeye çalıştığı belirtildi. “Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır” denildi. Ayrıca, açıklama boyunca Okan Buruk’un yanında olma kararlılığı da dile getirildi.

ALİ KOÇ’A ÇAĞRI

Yazılı açıklamada, sosyal ortamda sağlıklı bir bireyin yapmaması gerektiği davranışlarını sürekli tekrarlayan bu kişinin hangi etki altında olduğu ve gizli planlarının araştırılması gerektiği ifade edildi. Galatasaray, Koç ailesi, kamuoyu ve devletin yetkililerine, bu durumun kontrol altına alınması için bir çağrı yaptı. Açıklamanın sonunda ise Ali Koç’a net bir soru sorularak, “Ali Koç; Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?” denildi.

OLAYLAR NELERİ GETİRDİ?

Galatasaray’ın önceki yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gece, Ali Koç ile Okan Buruk’un Bebek Otel’de karşılaştığı, bu karşılaşmanın gergin bir diyaloğa dönüştüğü öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığına dikkat çekti. Seten, “Ali Koç, Okan Buruk’a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. ‘Senin de…’ diyor. Mealen ‘Senin de sıran gelecek’ şeklinde tehdit ediyor” diyerek durumu aktardı.