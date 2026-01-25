Galatasaray’dan Ali Koç Hakkında Sert Açıklama

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesabından Koç’un teknik direktör Okan Buruk’u tehdit ettiğini bildirdi.

SPORUN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA

“Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!” ifadesiyle başlayan açıklamada, geçmişte futbolda şeffaflık ve adalet sağlanacağına dair sözlerin bugün geçersiz hale geldiği vurgulandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un Okan Buruk’u tehdit etmesinin yalnızca bir suç olmadığı, aynı zamanda spor dünyasındaki rekabete zarar veren karanlık bir düşüncenin yansıması olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu davranış, Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanan kirli projeleri kimin kurguladığını göstermektedir” denildi.

GALATASARAY’IN DESTANI SÜRECEK

Açıklamada ayrıca, Galatasaray’ı sahada yenemeyen ve bu başarısızlık yüzünden görevini kaybeden Koç’un, ailesinin gücünü kullanarak kulübün ilerleyişini engellemeye çalıştığı ifade edildi. “Okan Hocamıza yapılan tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır” vurgusuyla, Okan Buruk’un sonuna kadar destekleneceği dile getirildi.

KOÇ’A SORULAN SORULAR

Sağlıklı bir bireyin sosyal ortamda bu şekilde davranmasının anormal olduğu belirtilirken, Koç’un motivasyonları ve planları hakkında araştırma yapılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz” denilerek, Koç’a yönelik eleştirilerde bulunuldu. Ayrıca, Galatasaray camiasına yönelik ahlaksız bir savaş yürütüldüğü ifade edilerek, “Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu savaşla Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?” sorusuyla Koç’a meydan okundu.

BEBEK OTEL’DE SEKİZ YÜZDE DİYALOGLAR

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un gözaltına alındığı gece, Ali Koç ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Bebek Otel’de karşılaştığı öne sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital’de yaptığı açıklamalarında, Ali Koç’un Okan Buruk’a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını açıkladı. “Ali Koç, Okan Buruk’a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediklerini tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. ‘Senin de…’ diyor. Mealen ‘Senin de sıran gelecek’ şeklinde tehdit ediyor” şeklinde bilgiler paylaşıldı.