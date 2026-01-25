Şişli’deki Cinayet Olayında İki Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ CİNAYETİ AÇIĞA ÇIKARDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın parçalarına ayrılmış cesedi bir çöp konteynerinde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonel çalışmalarda, 2 erkek şahsın bir valizle konteynerlerin yanına gelerek sergilediği şüpheli davranışlar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin hareketleri, güvenlik kayıtları aracılığıyla doğrulandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılar Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Türkiye’den kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulama sırasında Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, Durdona Khakımova ile arasındaki gönül ilişkisini ve yaşanan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin, parçalanmış cesedi valize koyarak taşırken yaşadıkları zorluklar net bir şekilde görülüyor. Şahıslar, valizi çöp konteynerinin yanına getirerek cesedi içeri bırakma anlarını dikkatlice gözlemliyor.