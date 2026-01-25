Şişli’deki Cinayet Olayında İki Şüpheli Gözaltında

sisli-deki-cinayet-olayinda-iki-supheli-gozaltinda

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ CİNAYETİ AÇIĞA ÇIKARDI

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın parçalarına ayrılmış cesedi bir çöp konteynerinde bulundu. Olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ

İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonel çalışmalarda, 2 erkek şahsın bir valizle konteynerlerin yanına gelerek sergilediği şüpheli davranışlar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin hareketleri, güvenlik kayıtları aracılığıyla doğrulandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlılar Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29), Türkiye’den kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulama sırasında Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov, Durdona Khakımova ile arasındaki gönül ilişkisini ve yaşanan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki şüphelinin, parçalanmış cesedi valize koyarak taşırken yaşadıkları zorluklar net bir şekilde görülüyor. Şahıslar, valizi çöp konteynerinin yanına getirerek cesedi içeri bırakma anlarını dikkatlice gözlemliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Luis Henrique İçin Yeniden Hareketlendi

Beşiktaş, Inter'de oynayan Luis Henrique'yi transfer etmek için tekrar harekete geçti.
Gündem

İstanbul’da Dehşet: Çöp Konteynerinde Ceset Bulundu

Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova'nın, saldırının gerçekleştirildiği Ümraniye'deki evine ait görüntüler ortaya çıktı.
Gündem

Yerli Turistlerin Harcamaları 9 Ayda 469,5 Milyar Lira Ulaştı

Türkiye'deki yerli turistlerin 2025'in ilk dokuz ayında yaptığı seyahat harcamaları 469,5 milyar liraya ulaşarak 2024'ü geride bıraktı. En popüler amaç gezi ve tatil oldu.
Gündem

Konyaspor Galibiyet Hasretine Devam Ediyor

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor ile 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ilk 8 maçında galibiyet elde edemedi.
Gündem

Kahramanmaraş’ta Hemşireye Yenidoğan Darbesi Suçlaması

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darbetmekle suçlanan hemşire, mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından hemşire teslim olmuştu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.