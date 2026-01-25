Kahramanmaraş’ta Hemşireye Yenidoğan Darbesi Suçlaması

Kahramanmaraş’ta dikkatleri üzerine çeken bir olay meydana geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 2021 yılında hemşire H.D.B.’nin beş günlük bir bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları ile bir soruşturma başlatılmıştı.

DENİZ BEBEK İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Deniz bebeği daha henüz beş günlükken yoğun bakımda darbederek engelli kalmasına sebep olduğu öne sürülen hemşire H.D.B., Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu. H.D.B. hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ADLİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

H.D.B., SEGBİS aracılığıyla yapılan mahkeme sonrasında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu süreçte, şahsın adliyeye giriş ve çıkışlarında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. H.D.B. cezaevine götürülürken, gazetecilerin “bebeği neden darp ettiniz?” sorularına yanıt vermedi.

OLAYIN TARİHİ VE DETAYLARI

Olayın başlaması, Sema Bozoklar’ın 21 Mayıs 2021’de hastanede kızı Deniz Esin’i dünyaya getirmesiyle başladı. Düşük kiloda doğan bebek, yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açmak istediği zaman, bebeğin bacağındaki şişlik ve durgunluk dikkatini çekti.

ŞİDDET İDDİALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hemşirenin durumu hastane yönetimine bildirmesi üzerine yapılan muayenede bebeğin bacağının kırık olduğu anlaşıldı ve güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Bu inceleme ile H.D.B.’nin, 5 günlükken Deniz Esin’e şiddet uyguladığı tespit edildi.

AİLE BİLGİLENDİRİLMEDİ

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken aileye, hemşirenin uyguladığı şiddetle ilgili bilgi vermedi. Özel hastanede tedavi edilen Deniz Esin taburcu olduktan sonra, anne ve babasına çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu bildirildi.

İDARESİ SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Bozoklar çifti, yaşanan şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alıp evlerine döndü. Hastane yönetimi, idari soruşturma sonrasında hemşire H.D.B.’nin hastaneyle olan ilişkisini keserek gereken işlemleri başlattı.

3 YIL SONRA İTİRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Olaydan üç yıl sonra, Haziran 2024’te H.D.B. hakkında yapılan dava açıldı ve e-Devlet üzerinden Bozoklar çiftine davanın günü bildirildi. Aile, avukatları ile yaptığı araştırmada kızı Deniz Esin’e uygulanan şiddetin ortaya çıktığını öğrenerek şoke oldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Davanın ilerlemesi esnasında, H.D.B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasına giren bu görüntülerde, H.D.B.’nin bebeği kuvözden alarak sedyeye yatarması ve kan alma işlemi sırasında bebeğe yönelik şiddeti açıkça gözler önüne seriliyor.