İran’da Güvenlik Önlemleri Zirveye Ulaştı

İran’da 28 Aralık 2025’te başlayan protestolar nedeniyle artan iç gerginlik ve dış müdahale riski, ülke yönetiminde güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu. ABD’nin bölgeye askeri güç göndermesi üzerine İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Muhalif kaynaklar, Hamaney’in yer altına geçerek gizlenmeye başladığını öne sürdü. Protestoların sert bir şekilde bastırılmasının ardından yaşanan toplumsal gerilim ve olası bir ABD saldırısına karşı hazırlıklar sürerken, Hamaney’in bu ayın başlarında Tahran’da bulunan bir sığınağa geçtiği bildirildi. Üst düzey yetkililerin güvenlik analizi sonucunda bu kararın alındığı ifade edildi. Kaynaklar, Hamaney’e yönelik güvenlik riskinin “benzeri görülmemiş” bir seviyeye ulaştığını savunuyor.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İran International’ın haberine göre, ABD’nin bölgeye önemli askeri varlıklar yerleştirmesinin ardından İranlı yetkililer, “potansiyel bir ABD saldırısı riskinin arttığını” değerlendiriyor. Hamaney’in olası bir ABD saldırısında hedef olabileceğini öngören güvenlik çevreleri, ona saklanma tavsiyesinde bulundu. Hamaney’in, bu tavsiyenin ardından yer altı sığınağına inmeyi kabul ettiği belirtildi. Ocak ayının başından bu yana yer altı sığınaklarında bulunduğu bildirilen Hamaney’in bu kararı, protestoların yayılması ile aynı dönemde alındı. Hamaney’in bulunduğu sığınakta yüksek güvenlik önlemleri alındığı söyleniyor.

YENİ İLETİŞİM DÜZENİ KURULDU

Hamaney saklanırken, devlet yönetiminde iletişimin aksamaması adına yeni düzenlemeler yapıldı. Hamaney’in günlük devlet işlerinin oğlu Mesud Hamaney tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Mesud Hamaney, babasının ofisindeki gündelik işlerin yürütülmesinde “ana iletişim kanalı” görevi üstlendi.

PROTESTOLARIN EKONOMİK ETKİLERİ ARTIYOR

İran’da süregelen protestoların mali sonuçları giderek büyüyor. İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, internetin kesilmesinin ülke ekonomisine önemli zararlar verdiğini ifade etti. Hekimcevadi, 28 Aralık 2025’te meydana gelen protestolar sonrası uygulanan kısıtlamaların maliyetine dikkat çekti. İlgili haber kaynağında, Hekimcevadi, “İnternetin kesilmesi ülkeye günlük 2 ila 3 bin milyar tümen (yaklaşık 20 milyon 600 bin dolar) ekonomik zarar yüklüyor,” dedi. Kesintilerden en çok etkilenenlerin dijital işletmeler ve bilişim hizmeti sunan şirketler olduğu belirtildi. Bu işletmelerin pek çoğunun faaliyetlerinde önemli oranda düşüş yaşadığı ifade edildi. Hekimcevadi, belirtilen rakamların yalnızca doğrudan ekonomik kayıpları kapsadığını vurguladı. Güven kaybı, uluslararası sıralamalardaki gerileme, yatırımcıların ülkeden uzaklaşması ve beyin göçü gibi dolaylı zararların bu hesaplamalara dahil olmadığını belirterek, uzun vadeli etkilerin daha ağır olabileceğine dikkat çekti.

CAN KAYBI 5 BİN 400’Ü AŞTI

Protestolar sırasında meydana gelen can kaybı verileri de güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli bir insan hakları örgütü, ülke genelindeki olaylarda 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda 208 güvenlik görevlisi dahil olmak üzere toplam 5 bin 459 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bir önceki gün yayımlanan ülkedeki ölüm sayısının 5 bin 137 olduğu kaydedildi. Verilerin, sahadan elde edilen doğrulamalarla güncellenmeye devam ettiği belirtildi.

EYLEMLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

İran’daki protestolar, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesiyle başlamıştı. Tahran’daki Kapalıçarşı’da esnafların liderliğinde düzenlenen protestolar kısa bir süre içinde ülkenin çeşitli şehirlerine yayıldı. Eylemlerde, ekonomik taleplerin yanı sıra rejim değişikliği talepleri de ön plana çıkıyor. Tahran, 8 Ocak’ta protestoların artması üzerine ülke genelinde internet erişimini engelledi. Bu kararın, güvenlik gerekçesi ile alındığı duyuruldu. İnternet kesintileri, İran’da yaşananlara dair bilgi akışını büyük ölçüde engellemiş durumda. İran Şehit ve Gaziler Vakfı Adli Tıp Kurumu yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında meydana gelen olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, bu kişilerin 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve siviller olduğu aktarıldı.